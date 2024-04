Giuntoli e il rinascimento Juve: quegli equivoci anche tra i dirigenti...

Sì, certo: i numeri vanno contestualizzati perché da soli non bastano per poter raccontare in maniera esaustiva il calcio che è sport di uomini (anzi, spesso di ragazzi) , ma è innegabile che la loro conoscenza contribuisca a definire un trend. Soprattutto, come nel caso della Juventus attuale, quando il tempo di analisi è più che sufficiente per stabilire una costante che procede sempre nella stessa direzione: quella negativa. Poco importa che i numeri eguaglino altri record negativi e che dunque certifichino come non rappresenti un unicum nella storia bianconera il fatto di trovarsi invischiati nelle difficoltà, ma l’attualità ha giustamente la precedenza sulla storia.