Allegri e la squadra, cosa è cambiato: futuro Juve, quello che nessuno dice

Juve-Allegri, capolinea? In una situazione di normalità...

E nell’evidenziare come la squadra, nel primo tempo di Cagliari, abbia deluso, mette nel calderone anche se stesso: «Siamo una squadra che non riesce a stare dentro la partita e non corre come le altre. Nel secondo tempo, loro sono calati e noi abbiamo fatto una gara migliore. Il dato di fatto è che non si possono lasciare questi primi tempi a meno che non sei fortunato e finisce 0-0. Nel primo tempo bisognava che li cambiassi tutti, forse anche io». E in quest’amara riflessione c’è una sensazione di incertezza che non aiuta nessuno.