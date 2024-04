La differenza tra Yildiz e la Juve: in cosa è il migliore in assoluto

Yildiz troppo prezioso

Ed è una capacità rara in una rosa in cui magari ne abbondano altre, dalla forza alla velocità, e pertanto particolarmente preziosa. Soprattuto ora che le altre doti citate si sono appannate da un po’. Così è preziosa la capacità di Yildiz di saltare l’uomo: una volta ogni 44 minuti, miglior bianconero in assoluto. Altra dote rara nella rosa, fatta eccezione per Miretti, che però non è un titolare, e Chiesa, che però ha bisogno di un po’ più spazio per esprimere la propria capacità di saltare l’uomo. Questa Juve ha bisogno di Yildiz, della sua tecnica, della sua qualità nel passaggio e nel dribbling. Ne ha una necessità quasi vitale contro squadre che aspettano chiuse come il Cagliari venerdì, contro le quali ha infatti sempre sofferto, ma ne ha bisogno sempre. Un bisogno non semplice da soddisfare.