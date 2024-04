La Juve è un’altra cosa: il problema più grande che dovrà affrontare la dirigenza

E certe cose i giocatori le percepiscono. Soprattutto se manca, nella rosa, il carattere e la personalità degli anni passati. Il fatto che quando si è sgretolato il sogno di lottare per lo scudetto, si sia sgretolata anche la squadra non è un caso. Il resto del disastro (12 punti in 12 partite) lo hanno fatto la poca qualità di molti singoli e la scarsa esperienza del collettivo.

Oltre, naturalmente la povertà del progetto tecnico-tattico, perché se la rosa dell’Inter è più forte di quella della Juventus e nessuno può chiedere a questa squadra di andare a vincere a San Siro, non è possibile che la Juventus, questa Juventus dove comunque ci sono 14 nazionali, c’è uno dei difensori più quotati in Europa, un portiere di spessore, un titolare della Francia, un centravanti da 85 milioni e uno degli italiani più forti, pareggi in casa contro l’Empoli e il Genoa; fatichi a fare 2-2 con il Verona e il Cagliari, che lottano per non retrocedere; perda con l’Udinese e riesca a battere il Frosinone solo all’ultimo secondo con un po’ di fortuna.