Del Piero: "La Juve ha gli occhi del mondo addosso. Io sono un esterno..."

“Sarebbe veramente tosta per il Milan dare all’ Inter lo scudetto, però l’Inter si è dimostrata nell’anno più forte di tutti, o almeno questa è la sensazione: tuttavia, il bello di queste sfide è che quando tutto sembra già definito succede qualcosa di strano, e la cosa più bella sono proprio l’attesa e la curiosità per queste partite”. Lo ha detto, commentando il derby di Milano in programma domani sera, Alessandro Del Piero . La leggeda bianconera ha infine concluso così ironicamente: “Ho un paio di amici interisti e milanisti ed è incredibile come stanno vivendo la cosa, e io gli dico: pensa a noi juventini come ci girano”.

De Rossi, l'elogio di Del Piero

Io ho fatto parte del corso” per allenatore “con Daniele De Rossi e non mi sorprendono il suo atteggiamento, la sua conoscenza calcistica, il suo modo di porsi, la sua energia e tutto quello che traspare da queste prime domeniche”. Così Del Piero sull’exploit di De Rossi nei primi mesi come allenatore della Roma. Certo “avere dei risultati subito, forse un filo sorprende ma” bisogna considerare che la Roma ha “un’ottima rosa”, comunque “in Europa non era facile” fare ugualmente bene, ha rimarcato Del Piero. “Anche allenatori super esperti in società super ‘a posto’, delle volte fanno delle scelte giuste in un determinato momento e poi però qualcosa non funziona”, “sono felice che non sia il caso di Daniele perché se lo merita ed è un ragazzo straordinario”, ha aggiunto.