Rugani-Michela Persico e i preparativi per il matrimonio: c'è l'annuncio!

Fervono i preparativi per le nozze tra Daniele Rugani e Michela Persico . Nelle scorse ore la giornalista ha condiviso alcuni scatti su Instagram, dove ha annunciato di aver finito il corso prematrimoniale, un passo propedeutico alla celebrazione del matrimonio in chiesa.

Daniele Rugani e Michela Persico: ecco dove si sposano

A commento di uno scatto su Instagram in cui si vedono il calciatore della Juve e la compagna con in mano l'attestato del corso preliminare alle nozze, le parole della Persico: "E da oggi la nostra Chiesa ci aspetta. Corso pre matrimoniale fatto". Come si vede anche nelle immagini condivise dalla giornalista, gli incontri di formazione al sacramento sono stati svolti presso la chiesa San Carlo Borromeo di Torino. Nel dicembre scorso il calciatore della Juventus ha fatto la fatidica proposta di matrimonio alla giornalista sportiva durante il concerto di Calcutta a Torino e secondo quanto rivelato da Michela le nozze sono previste per fine maggio.