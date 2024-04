Chiellini come Del Piero: Ita Airways gli dedica un aereo!

Non solo i tanti trofei conquistati con la maglia della Juventus e della Nazionale. Adesso per Giorgio Chiellini è arrivato un altro importante e decisamente particolare riconoscimento, riservato solo ai più grandi atleti sportivi italiani. La compagnia Ita Airways ha infatti deciso di dedicare all'ormai ex difensore uno dei suoi aerei di linea, per l'impresa compiuta nel 2021 con la vittoria degli Europei. A breve si potrà quindi viaggiare sull'aereo Giorgio Chiellini.