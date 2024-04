Juve, Allegri e le critiche: "Colpa nostra, troppi punti fatti all'andata"

"Partite pesanti se sei alla Juventus"

Allegri aggiunge: "Negli ultimi tre anni abbiamo giocato una finale di Coppa Italia, l'anno scorso la semifinale con l'Inter, poi quest'anno siamo in finale. Ora però bisogna concentrarsi sul campionato, perchè non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo Champions e sabato abbiamo il Milan, che è uno scontro diretto". Una sfida complessa per la Juventus quella dell'Olimpico: "In questo momento non è facile perchè si giocano partite pesanti nella Juventus, L'anno scorso per vari motivi abbiamo lottato, ma era una situazione non idonea. Quest'anno siamo stati dietro l'Inter fino a gennaio, poi c'è stato un crollo. Ora partite importanti che alla Juve devi vincere per forza, vogliamo blindare il posto in Champions in campionato".