Nuova maglia Juve, che spoiler: il prossimo anno si giocherà così

Dopo il passaggio in finale di Coppa Italia, nonostante la sconfitta dell'Olimpico per 2-1 contro la Lazio, il profilo Instagram La Maglia Bianconera ha spoilerato, come sempre, le immagini della nuova maglia della Juventus della prossima stagione 2024/25. Si tratta di un profilo dedicato alle divise del club bianconero, che in serata ha pubblicato alcune immagini della nuova divisa home che la Juve indosserà per le gare da giocare allo Stadium.