Pagelle Juve: McKennie da incubo, finalmente Weah, Alex Sandro perché?

Locatelli 5.5

In affanno: avrebbe bisogno di tirare un po’ il fiato. Per Allegri tuttavia è indispensabile e un motivo ci sarà, vedremo cosa farà il tecnico in finale: il fallaccio del regista su Castellanos non sfugge all’occhio di Orsato e l’ammonizione gli costerà l’ultimo atto per squalifica.