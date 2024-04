Allegri, conferenza Juve-Milan: diretta, orario e dove seguirla in tv

Dopo la qualificazione per la finale di Coppa Italia, la Juventus si prepara per l'impegno casalingo di campionato contro il Milan: la partita contro i rossoneri è in programma sabato alle 18 all’Allianz Stadium per il 34° turno del campionato di Serie A. Ieri il gruppo bianconero è sceso in campo al mattino: focus dell'allenamento è stato inizialmente su esercitazioni di possesso palla. Poi i giocatori di Massimiliano Allegri hanno lavorato per reparti, concentrandosi su situazioni di gioco con difensori e centrocampisti in difesa contro la squadra avversaria e conclusioni finali.