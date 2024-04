La Juve e la matematica certezza: quanti punti mancano alla Champions

La Juventus affronta la sfida con il Milan che può essere importantissima per la qualificazione in Champions League e per il secondo posto. Ma quest'ultimo per i bianconeri conta poco, perché con la finale di Coppa Italia ha già conquistato l'accesso alla final four di Supercoppa Italiana in Arabia per il prossimo dicembre (o gennaio). Il Milan, infatti, non deve temere la Juventus, ma semmai il Bologna, perché se la Juventus arrivasse seconda sarà la terza in campionato a prendersi il posto.