"Juve, senza gioco non si va lontano. Allegri-Motta, una cosa dice tutto"

«Le due partite con la Roma secondo me hanno rovinato un po’ l’ambiente e l’immagine di un’annata che poteva concludersi in modo buono. Il Milan aveva la possibilità di proseguire e vincere l’Europa League, perché non è stato eliminato da una squadra superiore, ma che ci ha messo qualcosa in più a livello di atteggimento. Si pensava che potesse reagire nel derby e invece per un’ora in campo c’è stata solo l’Inter, quindi non mi aspetto una grande reazione. E neanche una gran partita , visto il momento di entrambe. Sono due squadre che hanno dato, perché hanno dato, ma oggi non possono certo garantire attenzione, concentrazione, organizzazione».

Sono anche due squadre con l’allenatore in bilico. Partiamo da Allegri: alla luce di quanto diceva prima pensa che per la Juve sia arrivato il momento di cambiare?

«Questo dovranno deciderlo i dirigenti della Juve. Io ho detto e ripetuto che quest’anno a vederla non mi sono mai divertito, ma non sono né un tifoso né un dirigente: posso dire che non ho visto una Juve all’altezza degli altri anni. Allegri ha fatto un lavoro buono sugli uomini più che sull’organizzazione, bisogna vedere che ne pensano i dirigenti. Io credo che una squadra possa giocare meglio e creare di più per gli attaccanti e la Juve quest’anno non lo ha fatto».

Della situazione di Pioli che ne pensa?

«Non so che strascichi possano lasciare questa eliminazione e il fatto che perda così tanti derby, fatti su cui la società dovrà riflettere. Però credo che negli ultimi quattro anni in Italia ci sia stata una squadra più forte delle altre, l’Inter, e non ha vinto sempre, battuta una volta da un Napoli straordinario e una da un Milan che ha overperfomato. Nella gestione Pioli secondo me mancano le ultime due settimane, ma per il resto lui ha fatto un buon lavoro, con una squadra che cercava di fare un gol più degli altri perché aveva visto che in fase difensiva non riusciva a reggere e allora ha scelto una strada diversa».