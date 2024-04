Vlahovic: "Chiesa o Yildiz, non importa: vogliamo la Juve al secondo posto"

Dusan Vlahovic , attaccante della Juventus , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima del match di campionato contro il Milan . La punta serba ha dichiarato: "Che cosa può darci questa partita? E' una partita molto importante, che ci può dare ulteriore spinta per finire bene quest'anno, per provare a raggiungere il secondo posto che è un nostro obiettivo". Una curiosità su Vlahovic: durante il riscaldamento, il numero 9 si è allenato a battere le punizioni in maniera continua vista la perla siglata da fermo contro il Cagliari .

Gli obiettivi della Juve

"Sicuramente tutti noi abbiamo degli obiettivi, che ci spingono a lavorare ancora più forte. Sicuramente ce li ho, però tutto al servizio della squadra". Poi su Chiesa e Yildiz ha concluso così: "Con chi mi trovo meglio? Mi trovo bene con tutti e due, per me non è importante, in generale è importante che vinciamo, poi chi gioca non è importante con me".