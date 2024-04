"Chiesa talento assoluto: se non rinnova con la Juve le big si fregano le mani"

Chiesa, futuro alla Juve? "I top club..."

Il contratto di Chiesa con la Juventus ha scadenza 30 giugno 2025. Ad un anno dalla fine dell'accordo, come sottolineato dal quotidiano spagnolo, le strade percorribili non possono che essere due: cessione o rinnovo. "Sul suo futuro c'è estremo silenzio, la Juve non vuole perdere soldi e le big si sfregano le mani -spiega il Mundo- Chiesa, nonostante gli infortuni muscolari, è il giocatore più importante della squadra quando è in campo. E in un momento in cui c'è carenza di ali, soprattutto di quelle che per natura giocano su entrambe le fasce, è difficile pensare che non arrivino offerte per lui: il miglior offerente lo prenderà". Così chiosa il Mundo Deportivo: rinnovo con la Juve o cessione, quale il futuro di Chiesa? Intanto gli interessamenti per lui sembrerebbero non mancare, neppure in Italia.