Chiesa, la voce che preoccupa la Juve: un club italiano lo vuole con decisione

Danilo e Chiesa, gli scenari

E a proposito della prossima stagione con ogni probabilità non sarà l’ultima sotto la Mole per Danilo che a Torino e alla Juventus si trova molto bene. Dopo aver rinnovato il contratto a inizio marzo del 2023 sino al 2025, non ha nessuna intenzione di cambiare maglia. Non solo. In realtà il capitano bianconero non solo giocherà probabilmente la prossima Champions con la Juve ma pure il Mondiale per club. Infatti nell’ultimo contratto stipulato con la dirigenza è stata inserita una clausola che prevede il prolungamento automatico per la stagione successiva a fronte della sua presenza in almeno il 50% delle partite.