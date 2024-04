Chiesa, con Allegri non va: quell'invito a giocare alti e una staffetta imposta

TORINO - Il potenziale e il rendimento, la posizione e le sostituzioni, l’ingaggio e il contratto in scadenza tra poco più di un anno. Indubbiamente Chiesa è al centro del villaggio juventino, per parafrasare il proverbio francese reso celebre da Rudi Garcia nella sua prima stagione alla Roma , solo che è al centro di incomprensioni e dubbi. Lui, per esempio e per venire all’episodio più recente, non comprende perché debba essere "sempre il primo cambio" , come ha sottolineato - colto dalle telecamere di Dazn - dopo aver lasciato il posto a Kenan Yildiz al 65’ del derby. Effettivamente il primo bianconero a uscire (assieme a Kostic rilevato da Iling) ed effettivamente tale per la terza volta nelle ultime quattro giornate, nelle quali non è comunque mai andato oltre i 65’ giocati contro il Toro. Tre volte alle quali si potrebbe aggiungere anche la sostituzione con la Lazio in Coppa Italia, al primo slot di cambi anche se all’81’.