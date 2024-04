“Nessun vento è favorevole, ma…”: Nicolussi, messaggio per Juve e Allegri?

" Nessun vento è favorevole per chi non sa dove andare, ma per noi che sappiamo, anche la brezza sarà preziosa " - da Rainer Maria Rilke ad Hans Nicolussi Caviglia . Il centrocampista della Juve ha preso in prestito le parole dello scrittore e le ha pubblicate sui social per descrivere il suo momento in bianconero. Un messaggio? Forse. O semplicemente un pensiero profondo, proprio come piace al calciatore, amante di Guccini e della buona musica.

Nicolussi e il momento alla Juve

Il centrocampista non ha avuto spazio in stagione e ha messo a segno solo sette presenze in Serie A con appena tre partite giocate dal primo minuto e tra queste quella all'Allianz Stadium pareggiata contro l'Inter. Il classe 2000 non mette piede in campo dall'ultimo quarto d'ora del match contro l'Atalanta dello scorso marzo. Nelle ultime sei gare in campionato non è stato preso mai in considerazione e ha visto giocare i suoi compagni sempre dalla stessa postazione. Una brutta sensazione per chiunque.