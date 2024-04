Tacconi sferza Allegri e la Juve: "La guardo e poi mi viene da dormire"

Stefano Tacconi, gli inizi e il coma

Ricordando il suo percorso calcistico l'ex portiere della Juventus ha ricordato le sue prime stagioni in Serie A: "L’Avellino è stato importante per la mia carriera. Bisognava sempre soffrire fino alla fine per raggiungere la salvezza e questo ha contribuito a formare ancora di più il mio carattere". Quello stesso carattere che "mi ha aiutato molto e oggi posso dire che ne sto uscendo bene. Penso che qualcuno mi abbia preso per i capelli e salvato. Il coma? Dicono che vedi qualcosa, io invece non ho visto nulla, se non la faccia di mia moglie quando mi sono risvegliato, ed è stato un momento bellissimo". L'ex portiere della Juventus e della Nazionale azzurra di recente è stato ospite di "Verissimo" dove ha confessato: "Pensavo di essere immortale. Invece dietro l'angolo c'è sempre qualcosa di inaspettato. È capitato a me. Per fortuna, in macchina con me c'era mio figlio Andrea".