Tacconi a Verissimo, malattia e paura: "Reimparato a parlare e camminare, ma..."

Stefano Tacconi torna a parlare in tv dopo la malattia e la lunga riabilitazione. L'ex portiere della Juventus e della Nazionale azzurra, 66 anni, è stato ospite di "Verissimo" in diretta su Canale 5: "Pensavo di essere immortale. Invece dietro l'angolo c'è sempre qualcosa di inaspettato. È capitato a me. Per fortuna, in macchina con me c'era mio figlio Andrea". L'ex Juventus ha poi parlato delle sue nuove abitudini: "Non mi fanno toccare il vino e non mi fanno fumare. Se ci provo mi danno delle sberle e io gli dico di stare attenti alle vene della mia testa".