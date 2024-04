Horror Juve, dati da retrocessione! Allegri fa il pieno di record negativi

Allegri in corsa per un altro record negativo

I pochi punti derivano anche dai pochi gol, per ora soli 47 e appena 18 realizzati dalla ventesima giornata ad oggi. E l'assioma è spesso molto chiaro: poche reti, meno punti. Nelle ultime sei partite di campionato, la squadra di Allegri non è riuscita a segnare neanche una rete per ben quattro vote. E qualora Vlahovic e compagni non dovessero realizzare almeno 8 gol negli ultimi quattro turni - compito tutt'altro che facile visti gli ultimi score - terminerebbero il campionato con una statistica peggiore del 2009/2010, quando con Ferrara e Zaccheroni in panchina il bottino era arrivato ad appena 55 sigilli. Una piccola gioia in questo mare in tempesta riguarda la solidità difensiva (la seconda migliore con 26 gol subiti), che ha permesso alla squadra di rimanere in questa posizione in classifica.