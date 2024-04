"Crisi Juve? Giuntoli su Allegri ha cambiato idea e il motivo è chiaro"

" Allegri continua a insistere sul fatto che avrebbe dovuto raggiungere degli obiettivi. E alla fine credo che in un certo senso li raggiungerà. Quindi il motivo della sua eventuale mancata riconferma è un altro e può dipendere da come ha fatto giocare la Juve " - così Costacurta a Sky Sport sul possibile cambio in panchina nei bianconeri. L'ex Milan ha poi proseguito: " Probabilmente Giuntoli all'inizio aveva intenzione di tenerlo , poi ha visto come è andato quest'anno e può aver deciso di cambiare , visto anche che ci sono squadre che hanno una qualità inferiore e stanno giocando meglio ".

Costacurta su Allegri: "Juve senza gioco"

Il pensiero di Costacurta è chiaro, come già aveva ribadito a Tuttosport in un'intervista esclusiva: "Il Bologna non ha giocatori migliori e ora sta mancando Ferguson che secondo me è il più importante, però si attacca all’organizzazione e al gioco e va a dominare a Roma. Secondo me alla Juve questo manca. Io ho detto e ripetuto che quest’anno a vederla non mi sono mai divertito, ma non sono né un tifoso né un dirigente: posso dire che non ho visto una squadra all’altezza degli altri anni. Allegri ha fatto un lavoro buono sugli uomini più che sull’organizzazione, bisogna vedere che ne pensano i dirigenti. Io credo che possano giocare meglio e creare di più per gli attaccanti".

Condò dopo Juve-Milan: "Demerito dei bianconeri"

"Il Milan con questo risultato credo che abbia portato a casa il secondo posto. Una vittoria della Juventus per quello che ha fatto vedere soprattutto nel finale, non sarebbe stata immeritata. I rossoneri avevano tutta la difesa fuori e si è fatto male anche Maignan nel secondo tempo e con questo schieramento aver resistito all'assedio nel finale è una nota di merito per la squadra di Pioli e di demerito per gli attaccanti bianconeri" - ha spiegato Paolo Condò a Sky Sport al termine del match dell'Allianz Stadium.