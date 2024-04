Leao, sgarbo tra capitani a Danilo: forse non sa come funziona...

Disabitudine alle incombenze del capitano o sgarbo? La domanda sorge spontanea in merito all'episodio accaduto pochi minuti prima di Juve-Milan e forse sfuggito a tanti. Da una parte Danilo e dall'altra Leao, diventato capitano rossonero con l'assenza di Calabria e Theo Hernandez per squalifica. Una delle poche volte, forse la prima, in cui il portoghese infatti è sceso con la fascia al braccio con la maglia rossonera ed è stato questo il dettaglio sottolineato dai tifosi per spiegare quanto accaduto prima del fischio d'inizio del match dell'Allianz.