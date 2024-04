Juve, urge rispondere alle domande di Allegri

Se possibile, il deludente pareggio con il Milan ha eufemisticamente immusonito ancora di più la tifoseria bianconera, convitata di pietra agli straordinari festeggiamenti interisti dopo la conquista della seconda stella. E la certificazione aritmetica della qualificazione alla Champions League, ancora rinviata, almeno sino alla partita con la Roma, è un moltiplicatore del malumore in casa Juve. Così, su una cosa sola possono ritrovarsi d'accordo sia gli allegriani sia i non allegriani: la necessità, o per meglio dire, l'indispensabilità che la dirigenza faccia chiarezza su ciò che verrà. E non soltanto sulla guida tecnica. Interpellato al riguardo, Max ha tagliato corto: "Come deve essere la squadra del futuro? Chiedete alla società". Che, invece, temporeggia, rinvia, traccheggia, aspettando la sospirata, aritmetica certezza dell'ingresso nella prossima Super Champions e la finale di Coppa Italia per prendere ogni decisione. Ora, con 8 punti di vantaggio sull'Atalanta sesta in classifica, a 4 giornate dalla fine solo un cataclisma potrebbe escludere i bianconeri dalla massima competizione europea.