Juve, il futuro di Allegri dipende da Champions e Coppa Italia?

Allegri, il futuro e i due fattori

La realtà è un po' diversa, anche perché Allegri non è certo un allenatore esordiente ed è all'ottavo anno di Juventus... Come dire: quello che può dare e non può dare, i dirigenti lo sanno benissimo e non possono essere la partita contro la Roma o contro la Salernitana a cambiare il loro giudizio. La dirigenza della Juventus deciderà, o ha già deciso, sulla base di due fattori. Primo: quello economico, perché esonerare Allegri aumenta il costo alla voce "allenatore" con l'ingaggio del sostituto e del nuovo staff senza alleggerirlo dei circa 18 milioni lordi del costo di Max e i suoi. Secondo: quello tecnico/ambientale: ovvero considerando la proposta di gioco e di come da certi segnali, della squadra e non solo, si abbia la sensazione che il ciclo sia finito. Insomma, la verità si conoscerà a fine stagione, ma la decisione non verrà presa in quel momento...