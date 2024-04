Locatelli, il battesimo del piccolo Theo: madrina e padrino d'eccezione

Festeggiamenti in casa Locatelli per il battesimo del figlio Theo. Il calciatore della Juventus e la moglie Thessa Lacovich hanno documentato sui social il lieto evento, pubblicando alcuni scatti della giornata appena trascorsa. A far da madrina è stata Benedetta Quagli, ex fidanzata di Federico Chiesa e socia di Thessa nel brand di gioielli Madame, mentre il ruolo di padrino è stato affidato a Patrick Cutrone, attaccante del Como, ex Milan e grande amico di Locatelli. Ad organizzare il party post cerimonia (tenuto a Palazzo Parigi) è stata Silvia Slitti, event planner e moglie di Pazzini, che sui social ha scritto: "Un intimo pomeriggio di un giorno speciale, tra fiori profumati, peluche giganti e affetti sinceri per festeggiare il Battesimo di un bambino meraviglioso come VOI".