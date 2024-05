Elisa Maino, chi è la tiktoker con la passione per la Juventus

Elisa Maino è un influencer e modella di fede juventina molto seguita sui social (su Instagram vanta un seguito di più di tre milioni di follower, mentre su Tik Tok ha superato i sei milioni di seguaci). La giovane classe 2003 è un punto di riferimento per i giovani che si divertono a guardare i suoi contenuti e consigli riguardanti il mondo della moda, ma anche il make-up ed il lifestyle. L'anno di svolta per la giovane originaria di Rovereto è stato il 2017, quando ha superato il milione di followes su Musical.ly, un primato di cui è molto orgogliosa e che l'ha portata a migliorarsi di contenuto in contenuto.

Elisa Maino, la star dei social con la Juventus nel cuore

Elisa Maino ha debuttato come scrittrice nel 2019 con il libro Non Ti Scordar Di Me. Nel 2021 ha pubblicato Con Amore, il secondo libro, dove si narra il passaggio dall'adolescenza alla vita adulta di una giovane universitaria che inizia una relazione amorosa. Nelle scorse ore l'influencer ha condiviso con i suoi fan su TikTok un video, dove ha svelato la sua fede calcistica. "Sto per andare alla partita della Juventus e per l'occasione mi hanno anche inviato un look". Poi ha aggiunto una piccola curiosità della sua vita: "Direzione Allianz Stadium dove sono già stata un po' di volte con mio papà qualche anno fa, ed infatti torno oggi con lui. Sarà una bellissima giornata papà e figlia". Successivamente Elisa ha mostrato ai suoi fan la maglia della Juventus numero 17 (che è il suo preferito) personalizzata con il nome dell'influencer. A completare il look le scarpe ed un top con logo della squadra bianconera. E per non farsi mancare nulla, la Maino ha indossato la tuta e la giacca brandizzata con il marchio della Juventus.