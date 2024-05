Juve, scossa Chiesa: i suoi gol per la spinta Champions e quella Roma maledetta

Aveva già riaffrontato i giallorossi nella capitale, l’anno scorso, ma subentrando a Fagioli a mezzora dalla fine. Più o meno lo stesso momento in cui è entrato sabato contro il Milan, rilevando Kostic e dando ulteriore scossa a una Juve già in crescendo, che da quel momento ha messo in seria difficoltà i rossoneri, senza però segnare. Scossa con cui l’attaccante è tornato a mostrare il suo volto migliore, cosa che non faceva dall’andata della semifinale di Coppa Italia con la Lazio, quando aveva sbloccato il risultato rifinito da Vlahovic. Poi quattro partite, tra campionato e ritorno di coppa, mai oltre la sufficienza in pagella, fino appunto alla mezzora col Milan. Mezzora che però, come la prova contro la Lazio allo Stadium in Coppa, ha rappresentato un’eccezione in una stagione partita alla grande, con quattro gol nelle prime cinque giornate, e però poi afflosciatasi molto prima che si afflosciasse la Juve tutta, prima per i già citati acciacchi che hanno tormentato Chiesa da ottobre a febbraio, poi perché neanche lui si è più acceso nel buio calato sulla squadra bianconera, nel quale è sembrato spesso perdere di vista i compagni ed essere perso di vista da loro, impastoiato in perenni duelli.