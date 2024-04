Vlahovic, tensione alta e nervi Juve: il gioco di Allegri e i suoi ragionamenti

Vlahovic e le colpe non sue



Il centravanti serbo ha tirato una manata alla bandierina del calcio d’angolo e calciato via una bottiglietta. Si è diretto nel tunnel con una borsa di ghiaccio sul ginocchio destro che comunque non gli avrebbe impedito di andare in panchina con i compagni invece di dirigersi subito verso gli spogliatoio. È ormai evidente oltre ogni ragionevole dubbio che a Vlahovic pesi come un macigno il ruolo di salvatore della Juve, di uomo della provvidenza a cui sono affidati i destini della squadra che ha più tifosi in Italia (e tra in giro per il mondo) con la conseguenza che ogni errore è vivisezionato come mai gli era capitato prima. Ovviamente non è colpa sua se i dirigenti del passato lo hanno pagato, dopo un campionato e mezzo di Serie A nella Fiorentina, poco meno di quanto il Bayern Monaco ha pagato Harry Kane (capocannoniere storico della Nazionale inglese e giocatore enormemente più performante e maturo) riconoscendogli un ingaggio quasi simile che il prossimo anno si assesterà a 12 milioni netti. Un delirio totale di cui, appunto, Dusan non ha alcuna colpa ma che evidentemente contribuisce a innescare enormi aspettative su di lui.