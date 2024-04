Vlahovic, bottiglietta e occhiatacce: gelo Juve, tutti i segnali di tensione

Dusan Vlahovic, in questa stagione, non era mai stato sostituito così presto. Ieri sera, nello scontro diretto con il Milan, il serbo ha lasciato il campo al minuto 62, cedendo a Milik il posto al centro dell’attacco della Juventus. La sua gara è finita in fretta. E male. Perché in campo non ha lasciato il segno. E perché al momento del cambio non ha nascosto il suo duplice disappunto.