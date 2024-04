Vlahovic, rabbia per la sostituzione e allarme Juve: ghiaccio dopo il cambio

Ansia in casa Juve al momento dell'uscita dal campo di Dusan Vlahovic . L'attaccante serbo, che non è riuscito a trovare il gol contro il Milan , è stato sostituito da Massimiliano Allegri al 62' con Milik. Un cambio che non sembrava dovuto ad un problema fisico, ma che ora sta facendo preoccupare i tifosi bianconeri. Il numero 9 è infatti subito rientrato negli spogliatoi con una borsa del ghiaccio sul ginocchio , dopo aver mostrato tutta la sua rabbia per la decisione dell'allenatore.

Juve, rabbia Vlahovic dopo il cambio

Dopo gli episodi di Chiesa e Cambiaso nelle ultime partite, si accendono ancora gli animi in casa Juve al momento di un cambio. Dusan Vlahovic, sostituito al 62' per Milik, è infatti uscito stizzito dal campo colpendo prima la bandierina e poi le scale della panchina. Un ennessimo episodio di frustrazione in questo finale di stagione, che non può far piacere a Massimiliano Allegri.