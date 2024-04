La fatica di Vlahovic e la crociata contro Allegri: il problema è uno solo

Nessuno nutre dubbi circa le potenzialità di Dusan Vlahovic che possiede le risorse adeguate per elevarsi a far parte della ristretta cerchia dei migliori centravanti nel calcio ai massimi livelli. Quindi, giusto per prevenire la folta schiera dei precisini (numerosa e agguerrita come non mai nella storia), qui nessuno ha intenzione di mettere in discussione il valore dell’attaccante serbo.