Chiesa dice tutto: il 7 di Ronaldo, Smalling, Kakà, Mbappé, la Juventus

Chiesa in diretta sul canale Twich della Juve

I dieci lunghissimi mesi invece, dal giorno del crack alla luce in fondo al tunnel, sono stati raccontati in un documentario firmato Amazon, "Back on track", in cui sono stati raccolti diversi momenti dell’odissea vissuta dallo juventino e altrettanti retroscena inediti. Federico Chiesa sarà in diretta sul canale Twich della Juventus dalle 18:30: segui in tempo reale sul nostro sito il racconto di "Back on track", il documentario di Amazon che ha ripercorso le tappe dall'infortunio al rientro in campo.