Allegri inizia a salutare la Juve: avviso sul futuro e messaggio tra le righe

Juve, il ritorno e la rifondazione tecnica



Sì, Allegri ha tenuto insieme la baracca e navigato sicuro in acque agitate, ma ha offerto uno spettacolo che non può essere sempre giustificato con il pragmatismo perché, troppo spesso, è mancato l’agonismo, la voglia di vincere, la capacità di reagire, quel tremendismo che, secondo il tifoso juventino, è il “vero” DNA del club (tanto per rimanere in tema di genetica calcistica). Il modo con cui la Juventus si è disintegrata in questo girone di ritorno è emblematico del fatto che sia necessario cambiare, che Allegri - al netto del valore tecnico dei singoli - non sia riuscito a far superare ai suoi il trauma della lotta scudetto, sfumata a San Siro il 4 febbraio. Vivacchiare a caccia di un quarto posto anche la prossima stagione rischia di corrodere ancora di più l’entusiasmo dei tifosi e rimandare di un anno un’indispensabile rifondazione tecnica.