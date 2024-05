Bremer dopo Roma-Juve: "Ecco perché Allegri si è incazzato nel finale"

ROMA - "Volevamo la vittoria, però non è successo . Dobbiamo lavorare di più. C'erano degli spazi e non li abbiamo sfruttati, dobbiamo continuare a lavorare". Sono le parole, ai microfoni di Dazn, del difensore della Juventus Gleison Bremer , autore della rete che ha fissato sull'1-1 il punteggio all'Olimpico nel match contro la Roma: "Il gol? Oggi ho fatto il mio lavoro e spero di continuare così".

Bremer dopo Roma-Juve

"C'era il ct del Brasile in tribuna? Me l'aveva detto Danilo. Sono contento di aver fatto una buona prestazione oggi, dobbiamo continuare così e cercare di chiudere il discorso Champions. Allegri è uscito furioso a fine partita? Secondo me lui si è incazzato perché abbiamo rischiato nel finale. Abbiamo sbagliato, la palla è uscita... Ma siamo consapevoli che dobbiamo chiudere il prima possibile questa qualificazione alla Champions. Dobbiamo continuare su questa strada", conclude Bremer.