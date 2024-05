Barzagli, la Juve e la sensazione su Allegri: "Lo dico senza avere indizi"

Il commento di Barzagli dopo Roma-Juve

Su Roma-Juve: "Una partita bella, soprattutto nel secondo tempo. E’ stata la solita Juve, con la Roma che provava a palleggiare. Nel secondo tempo le squadre si sono aperte e abbiamo visto tante azioni. Il risultato è giusto anche se la Roma ha avuto una clamorosa occasione all’ultimo". Su Chiesa e Bremer: "Chiesa ha giocato bene, voto 7. E’ stato anche aiutato da Cambiaso, che lasciava Chiesa molto libero sulla fascia. Il gol di Bremer? Come si contrasta? Non lo devi far partire uno così, ma è anche difficile. Ma poi soprattutto come Bremer colpisce il pallone..è rimasto in aria…La stagione di Bremer? Ottima, è cresciuto molto, soprattutto come affidabilità. Ogni tanto l’anno scorso ha fatto qualche errore. E’ un giocatore che sull’uomo lascia poco, per la fisicità e per la velocità. Ancora da migliorare tecnicamente ma è un giocatore forte. Un pilastro per la Juve del futuro? Direi di sì. Centrocampo da rinnovare? Quest’anno alla Juve sono mancati i due centrocampisti con più qualità, Pogba e Fagioli". Sul mercato: "Mercato? Parliamo della Juventus, quando si fa mercato alla Juve…Io non so budget, idee, ma non si va a pescare giocatori semi sconosciuti e si tenta il jolly. Alla Juve vogliono trofei, vogliono vincere…".