"Juve, fiammate iniziali poi però si rintana", "Chiesa bene ma la qualità..."

La Juventus ha messo un altro piccolo mattoncino verso il ritorno in Champions League. La squadra ha fatto vedere di essere viva all'Olimpico, un sussulto quantomeno, ma questo non ha colmato le lacune della formazione allenata da Allegri e non ha cambiato il giudizio sul terrificante girone di ritorno con appena due vittorie nelle ultime quattordici partite, nelle quali sono stati raccolti altrettanti punti. Proprio dopo l'1-1 contro la Roma hanno detto la loro anche Bergomi e Marchegiani al Club su Sky Sport.

Bergomi-Marchegiani, giudizi Juve

Al termine della partita tra Roma e Juve a Sky hanno analizzato il momento e la partita dei bianconeri. Tra i commenti anche quelli dell'ex difensore dell'Inter, Beppe Bergomi: "Alla Juventus manca sempre qualcosa. Fa bene Chiesa e Vlahovic niente. Fa una buona gara, la Roma fa più possesso, ma quando riparte la Juventus, trova gol su una situazione da fermo, lo fa molto bene. Ha quelle fiammate iniziali in cui la vediamo in una certa maniera poi si rintana in 20 metri".

A questo ha aggiunto la sua analisi anche Luca Marchegiani: "La Roma ha sofferto quando la Juve ha pressato alto e quando ha messo Chiesa nelle condizioni di poter giocare più vicino alla porta e più riposato, provando gli uno contro uno. Manca un po' di qualità, al di là di Chiesa, chi è che ha espresso la qualità maggiore?. Il passaggio che fa Azmoun alla fine da parte della Juve non l'ho vista. Un paio di iniziative di Chiesa, per carità, ma sono tutte personali... è mancato il colpo. In questa fase del campionato, secondo me, manca un po' questo".