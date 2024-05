Ranking Uefa, come cambia la classifica: la posizione della Juve

Ranking UEFA, Juve nelle prime venti

In vetta ci sono due squadre ormai inarrivabili per questa stagione: il City di Guardiola al primo posto mentre il Bayern Monaco secondo potrebbe anche scalzare gli inglese qualora dovesse arrivare in finale a Wembley. A chiudere il podio è il Real Madrid con il PSG quarto e Liverpool quinto. Bene anche le italiane perché Inter e Roma fanno parte delle prime dieci e occupano rispettivamente la sesta e la settima posizione nel Ranking Uefa. Posizione invariata anche per le altre squadre italiane: il Napoli è 17esimo e subito dietro la Juventus con un punteggio di 80 mila punti proprio come gli azzurri.

L'Atalanta è ferma alla posizione 21, mentre il Milan alla 29 con la Lazio staccata di tre posti. L'unica ad aver guadagnato una posizione è stata la Fiorentina: i viola sono saliti dalla 50 alla 49, ma potrebbero migliorare ancora il loro punteggio dovessero raggiungere la finale in Conference League. Stesso discorso anche per Roma e Atalanta, perché in caso di vittoria potrebbe accumulare altri punti importanti per scalare posizioni nel Ranking.