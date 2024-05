Juve-Salernitana, scelto l'arbitro del match: esordio con i bianconeri

Come detto sarà dunque Alberto Santoro di Messina a dirigere l'incontro tra Juventus e Salernitana, in programma domenica alle ore 18. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Bhari, quarto uomo Sacchi, Var sarà Mazzoleni mentre designato Nasca come Avar.

Il direttore di gara non ha mai arbitrato la Juventus: questa per lui sarà dunque una prima volta. Ha arbitrato invece per 3 volte la Primavera bianconera (2 vittorie e un pareggio) e in un'occasione la Next Gen in Serie C (nel 2019 con la Robur Siena, occasione nella quale la Juve U23 perse per 2-3) Ha diretto una sola volta la Salernitana, in Serie B il 21 marzo del 2021, nel match vinto dai campani all'Arechi contro il Brescia col gol di Bogdan.