Del Piero in ufficio a Torino, i tifosi Juve: “Non fatelo andare via”

Un giorno in ufficio, sì ma a tinte bianconere - questo è il sottotitolo della giornata di Alex Del Piero , ospite insieme ai corsisti di Coverciano iscritti all'UEFA Pro, nella casa della Juventus . La sua casa. Quella che per anni ha riempito di titoli e di istantanee, proprio come quelle che si vedono alle sue spalle: una serie di poster che raffigurano tanti momenti passati dalla leggenda con il suo club del cuore .

Un ritorno che ha scatenato anche i tifosi, che lo vorrebbero maggiormente presente negli ambienti della Vecchia Signora. "Non fatelo andare via", "La prima cosa che pensi quando parli di Juve è Alex" , questi alcuni dei commenti su X. Ma il pensiero è comune per tutti.

Del Piero torna casa da "alunno"

La leggenda italiana e tutti i corsisti di Coverciano iscritti all'UEFA Pro, sono ospiti del club e hanno preso parte a un confronto istruttivo con lo staff della Juventus e con Allegri nella giornata di ieri 7 maggio. Poi hanno assistito anche alla preparazione della seduta di allenamento e lo stesso faranno oggi. I tifosi vorrebbero una figura di riferimento come la sua per cercare di ricostruire un ciclo vincente e il capitano negli anni ha sempre messo in primo piano il suo amore per il club. Un esempio? Il post in condivisione con la Vecchia Signora per celebrare il 5 maggio: "Questo sarà per sempre il nostro giorno". Poche righe che hanno colpito il cuore e la memoria di tutti. E le immagini di queste ultime ore non possono che far felici tutti i sostenitori bianconeri.