"Gatti, Bremer e Gasperini compagno di stanza: di notte mi parlava di tattica"

Il suo passato alla Juventus e i difensori bianconeri di oggi, il famoso episodio con Ronaldo, ma anche il futuro del Napoli in panchina e il possibile coinvolgimento di due ex... juventini: a tutto Mark Iuliano . Un passato da difensore alla Juve, recentemente preso come riferimento dal presidente Ferrero ai Club di tifosi , è intervenuto ai microfoni di Radio Crc nella trasmissione "Si gonfia la rete", condotta da Raffaele Auriemma. Si parte subito con i paragoni tra lui e gli attuali difensori bianconeri.

La Juve e la coppia Gatti-Bremer

La Juve può contare su due difensori centrali rocciosi, ma c'è qualcuno che assomiglia a Iuliano?: "Gatti o Bremer più simili a me? Nessuno dei due, o meglio credo che ogni giocatore debba assomigliare solo a se stesso. Mi piace Gatti che forse per il percorso è più simile al mio, mi piace Bremer che è il prototipo di difensore moderno e non ha paura nell’uno contro uno e forse in questo aspetto mi rivedo". Quando si parla di Iuliano e di Juventus, a molte viene in mente un episodio specifico della sua carriera bianconera...

Iuliano e lo scontro con Ronaldo

A proposito del suo passato da difensore della Juve, spesso viene tirato in ballo il famoso episodio nel match del 1998 contro l'Inter: "Si parlerà sempre del contatto Iuliano-Ronaldo in quell’Inter-Juve. Sono passati tanti anni e ancora oggi le persone non si mettono d’accordo. Lui andava forte, io ero lì per caso! Scherzi a parte, non volevo fare fallo, ho preso posizione, mi è sbattuto addosso, ma falli del genere a volte li ho visti fischiare e altre volte no".

E proprio su Ronaldo: "È stato un peccato vederlo poco in grande forma Ronaldo, è stato falcidiato dagli infortuni, ma era uno strazio per noi avversari perchè aspettavamo di giocare contro di lui, contro il fenomeno! Mi dispiace davvero tanto che gli infortuni lo abbiano condizionato". Dai discorsi sulla Juventus si passa a quelli del Napoli, con il punto interrogativo sulla panchina che tra i papabili vede anche due ex... bianconeri.