Juve, Stadium in silenzio e avviso ai giocatori: "Le cose si vengono a sapere"

Un comunicato degli ultrà, diffuso sui social, ha annunciato che la Sud non farà il tifo fino alla fine del campionato , ecco perché la curva della Juventus è di nuovo in silenzio . Con un comunicato diffuso sui social nella tarda serata di lunedì gli ultrà bianconeri hanno spiegato che da domenica (quando allo Stadium si giocherà Juventus-Salernitana ) fino alla fine della stagione, non canteranno, né grideranno più dalla Curva Sud, mentre continueranno a far sentire la loro voce nelle trasferte (quindi compresa la finale di Coppa Italia) .

La protesta della Curva Sud della Juventus

Nel lungo comunicato che si intitola «Per noi finisce qui», i gruppi recriminano di essersi viste bocciate molto proposte per organizzare il tifo. Proposte che, scrivono, «Sono la norma in quasi tutti gli stadi italiani ed esteri». Nel mirino ci sono anche le recenti sentenze di secondo grado per il processo "Last Banner" che ha visto alcuni ultrà juventini condannati a pene molto severe, oltretutto raddoppiate in sede di appello.