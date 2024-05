De Sciglio ko, Alex Sandro ancora a parte: il bollettino per la Salernitana

Allegri deve fare i conti con la condizione fisica della Juventus in vista del match point Champions League contro la Salernitana . Una sfida che potrebbe chiudere i giochi, senza dover aspettare Atalanta-Roma. I bianconeri si stanno preparando alla gara dell'Allianz Stadium e in giornata hanno svolto un allenamento congiunto con i ragazzi che non sono scesi in campo con la Next Gen nel primo turno dei playoff di Serie C, vinto dalla squadra di Brambilla contro l'Arezzo .

Juventus, il bollettino medico in vista della Salernitana

Yildiz non è ancora al meglio e sembra avere ancora qualche postumo della gastroenterite, che lo ha tenuto fuori contro la Roma. Il turco si è allenato in palestra ed è in dubbio per la sfida contro la Salernitana. Ancora a parte anche Alex Sandro, che sarà da valutare nei prossimi giorni. Ko anche De Sciglio che ha rimediato un lieve risentimento muscolare alla coscia destra e sicuramente non ci sarà per la gara contro i granata all'Allianz Stadium. Allegri dovrà rinunciare anche a Danilo, che spera di recuperare per la finale di Coppa Italia, e Weah squalificato per il giallo preso contro i giallorossi nell'ultimo turno di Serie A.