Un esordio e un rinnovo in vista: Juve, non solo il traguardo Champions

Juventus-Salernitana, domenica, per sognare. Innanzitutto il ritorno in Champions dopo l’anno passato dietro la lavagna in castigo per via della punizione Uefa. Ma non solo. Oltre al sogno collettivo, dei tifosi e della squadra che potranno smarcarsi dall’incubo di fallire la qualificazione battendo i campani ormai retrocessi, ce n’è anche uno singolo. Quello di Djaló, oggetto misterioso sin qui per via del suo arrivo nel mercato di gennaio dal Lille ma mai utilizzato in quanto alla conclusione del recupero dopo l’intervento subito al crociato.