"Juve arrabbiata ma mi ha capito e aiutato": Fagioli, dall'inferno al ritorno

Nicolò Fagioli ha preso parte ad un intervento pubblico sul tema della ludopatia davanti a circa 300 studenti dell’Istituto tecnico Majorana di Grugliasco. Il centrocampista della Juventus, che dal prossimo 20 maggio tornerà a disposizione di mister Allegri, ha dichiarato: “Mi sono pentito di quello che ho fatto. La Juve mi è stata molto vicina. Tutti: società, mister e compagni di squadra. Come l’hanno presa? Beh, ovviamente non erano felici. Ma mi hanno aiutato nel mio percorso. Il club sa che ho capito il mio errore. Tutti sbagliamo, bisogna imparare e ripartire". Fagioli ha centrato il suo discorso raccontando la sua esperienza, di come scommettere gli avesse fatto perdere di vista anche il divieto che hanno gli sportivi sulle puntate relative a gare della propria disciplina.