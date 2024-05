Paredes flop Juve? Svelata la verità: “Quando sono arrivato a Torino…”

Paredes sulla stagione alla Juve

La formazione di Daniele De Rossi deve ora cercare di centrare il piazzamento Champions e domenica alle 20.45 fa visita al Gewiss Stadium all'Atalanta nello scontro diretto: "Dobbiamo già da domani pensare all'Atalanta e a fare il meglio possibile in queste tre partite. La stanchezza c'è, ma ora conta più l'aspetto mentale. La partita di domenica è la più importante dell'anno". Sul suo rendimento in questa stagione dopo l'annata opaca in bianconero rivela: "Sono arrivato alla Juve in un momento in cui non stavo bene, avevo tantissimo dolore. È andata così e mi dispiace perché volevo fare meglio. Ora sono concentrato sul presente e spero di continuare così ad aiutare la squadra".