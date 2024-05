Juve-Salernitana, la formazione ufficiale di Allegri: la scelta in attacco

Juventus, le scelte a centrocampo

Sulla destra torna Cambiaso, con Kostic sul versante opposto. A Locatelli le chiavi del centrocampo: il centrocampista non ci sarà nella finale di Coppa Italia a causa della squalifica ed è chiamato a un salto di qualità in vista anche dell'imminente Europeo in Germania. Nessun dubbio per le mezze ali, con McKennie e Rabiot che completeranno il reparto.