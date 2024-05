Thiago Motta e la reazione al coro dei tifosi del Bologna: indizi di Juve?

La vittoria del Bologna sul campo del Napoli ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi rossoblù, che hanno accolto la squadra una volta tornata in città. Qui è partita una vera e propria festa per il sogno della qualificazione alla prossima Champions League ormai ad un passo. C'è un particolare che però non è sfuggito e che potrebbe dire qualcosa di importante sul futuro di Thiago Motta nella prossima stagione.

Thiago Motta, indizio Juve nella festa del Bologna Una volta tornata in città, la squadra del Bologna è scesa dal pullman per festeggiare con i proprio tifosi. Un'occasione per cui si è scatenato anche Thiago Motta, di solito sempre molto composto e pacato. L'ex centrocampista ha abbracciato alcuni tifosi che lo ringraziavano chiedendogli di restare, iniziando a cantare e saltare con loro. Ad un certo punto è però partito il coro "chi non salta juventino è". Una volta udite queste parole Motta ha smesso di saltare, invitando la folla a restare calma. Una coincidenza che alimenta i dubbi sul suo futuro e che potrebbe dire qualcosa di importante su un possibile passaggio proprio sulla panchina della Juventus nella prossima stagione.

La stagione di Thiago Motta al Bologna Indipendentemente da quello che accadrà nelle prossime settimane, Thiago Motta ha già scritto una pagina di storia del Bologna. I rossoblù sono infatti già aritmeticamente tornati in Europa dopo 22 anni di attesa. Un ritorno che potrebbe essere in grande stile visto che, in caso di non vittoria della Roma sull'Atalanta, sarebbero già in Champions League. Il tutto valorizzando al massimo la rosa, come testimoniano i numerosi rinoscimenti ricevuti.

