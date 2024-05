Juve, un incubo o quasi: ma questa squadra è ancora di Allegri?

Juventus, almeno mezz'ora di rabbia

Allegri ha provato a cambiarli, atteggiamento e rendimento, inserendo Iling per Kostic, Miretti per McKennie e Chiesa per Kean nell’intervallo e probabilmente facendosi sentire negli spogliatoi. E ha provato a farsi sentire anche il pubblico, incitando a gran voce al fischio d’inizio della ripresa dopo aver fischiato altrettanto sonoramente a quello di chiusura del primo tempo. Né le sostituzioni, né le parole all’intervallo, né il tifo hanno però inizialmente cambiato la Juve, incapace di mettere in difficoltà una Salernitana attenta e aggressiva, cinicamente intelligente nel cercare di spezzettare il gioco. La prima fiammata è stata una volata clamorosa di Chiesa in un contro-contropiede al quarto d’ora, ma la sua verticalizzazione per Vlahovic è stata vanificata dall’errore di mira di DV9 davanti a Fiorillo.