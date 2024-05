Musica, Maestro! L’ultima volta Juve: De Ligt, Ronaldo, Kulusevski…

La vittoria della Juve

Buffon aveva celebrato la sua ultima partita con la Juventus con una strepitosa parata di piede al 3’ minuto su tiro di Palomino, imbeccato da Zapata. Dopo il vantaggio la Juventus aveva tenuto il controllo delle operazione dopo il vantaggio di Kulusevski, ma l’Atalanta aveva trovato la forza per sfondare il muro bianconero. Minuto 41 del primo tempo, Freuler aveva recuperato palla sulla trequarti, allargando per Hateboer: cross al centro per Malinovskyi per la rete dell’1-1. Ma nella ripresa era tornata in campo una Juventus ancora più quadrata di quella del primo tempo con Rabiot e Bentancur a fare da diga. E dai recuperi palla erano nati i pericoli per l’Atalanta: al 3’ st assist di Cuadrado per McKennie che di testa non aveva trovato la porta, poi al 7’ De Ligt era provvidenziale a evitare il gol di Romero su cross di Malinovskyi. Ma a quel punto era scattato il Chiesa-time: al 13’ si era esibito in un fraseggio con Kulusevski con gran parata di Gollini, al 15’ Fede aveva iniziato a prendere la mira centrando il palo sfruttando su assist di Ronaldo e al al 28’ sempre Chiesa aveva trovato il gol della Coppa: triangolo con Kulusevski che lo aveva liberato davanti a Gollini, per il potente tiro del 2-1. Game, set, match: servirà una Juve così, da... Maestro.